Вибухи у Херсоні 25 грудня — чим вдарила Росія

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 25 грудня. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Херсоні

Вибухи у Херсоні пролунали близько 22:20. При цьому сигналу повітряної тривоги чутно не було.

Карта повітряних тривог станом на 22:00 25 грудня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ не випускали жодних попереджень щодо загрози удару по Херсонській області з боку Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 25 грудня окупанти здійснили масштабний комбінований удар по Україні, націлившись на об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури.

Також загарбники завдали удару по Івано-Франківській області. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру.