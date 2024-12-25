Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Херсоні пролунали вибухи — що відомо arrow

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

25 грудня 2024 22:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Херсоні 25 грудня — чим вдарила Росія
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 25 грудня. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи у Херсоні

Вибухи у Херсоні пролунали близько 22:20. При цьому сигналу повітряної тривоги чутно не було.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 22:00 25 грудня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ не випускали жодних попереджень щодо загрози удару по Херсонській області з боку Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 25 грудня окупанти здійснили масштабний комбінований удар по Україні, націлившись на об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури. 

Також загарбники завдали удару по Івано-Франківській області. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру.

Херсон вибух обстріли Херсонська область війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:28 "Забули" згадати РФ — як у Трампа відреагували на різдвяну атаку

23:03 Підприємець обіцяв повпливати на ВЛК — як його покарав суд

23:02 Забарний упродовж кількох днів стане гравцем клубу з росіянином

22:51 Садовий сказав, скільки нужденних відвідали різдвяні обіди — фото

22:33 Чоловік не пішов до ТЦК, бо не готовий до служби — що вирішив суд

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:32 Що буде зі світлом у Харкові завтра — в Укренерго відповіли

22:25 У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

22:21 Світло лише в однієї черги — прогноз вимкнень у Львові завтра

21:57 Примусили читати Жадана — в Одесі судили військового-шахрая

21:32 Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра

23:28 "Забули" згадати РФ — як у Трампа відреагували на різдвяну атаку

23:03 Підприємець обіцяв повпливати на ВЛК — як його покарав суд

23:02 Забарний упродовж кількох днів стане гравцем клубу з росіянином

22:51 Садовий сказав, скільки нужденних відвідали різдвяні обіди — фото

22:33 Чоловік не пішов до ТЦК, бо не готовий до служби — що вирішив суд

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:32 Що буде зі світлом у Харкові завтра — в Укренерго відповіли

22:25 У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

22:21 Світло лише в однієї черги — прогноз вимкнень у Львові завтра

21:57 Примусили читати Жадана — в Одесі судили військового-шахрая

21:32 Світло вимикатимуть весь день — графіки відключень у Києві завтра

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні