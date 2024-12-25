Вибухи у Херсоні 25 грудня — чим вдарила Росія

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 25 грудня. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Херсоні
Вибухи у Херсоні пролунали близько 22:20. При цьому сигналу повітряної тривоги чутно не було.
У Повітряних силах ЗСУ не випускали жодних попереджень щодо загрози удару по Херсонській області з боку Росії.
Нагадаємо, у ніч проти 25 грудня окупанти здійснили масштабний комбінований удар по Україні, націлившись на об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури.
Також загарбники завдали удару по Івано-Франківській області. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру.
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