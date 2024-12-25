Взрывы в Херсоне 25 декабря — чем ударила Россия

В Херсоне раздались взрывы — что известно
Взрывы в Херсоне раздались сейчас, 25 декабря. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Херсоне
Взрывы в Херсоне раздались около 22:20. При этом сигнала воздушной тревоги не было слышно.
В Воздушных силах ВСУ не выпускали никаких предупреждений об угрозе удара по Херсонской области со стороны России.
Напомним, в ночь на 25 декабря оккупанты совершили масштабный комбинированный удар по Украине, нацелившись на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.
Также россияне нанесли удар по Ивано-Франковской области. Враг повредил критическую инфраструктуру.
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