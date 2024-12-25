Взрывы в Херсоне 25 декабря — чем ударила Россия

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Херсоне раздались сейчас, 25 декабря. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне

Взрывы в Херсоне раздались около 22:20. При этом сигнала воздушной тревоги не было слышно.

Карта воздушных тревог на 22:00 25 декабря. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ не выпускали никаких предупреждений об угрозе удара по Херсонской области со стороны России.

Напомним, в ночь на 25 декабря оккупанты совершили масштабный комбинированный удар по Украине, нацелившись на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

Также россияне нанесли удар по Ивано-Франковской области. Враг повредил критическую инфраструктуру.