У Херсоні сьогодні, 23 грудня, пролунали вибухи - що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

У Херсоні ввечері понеділка, 23 грудня, пролунали вибухи. В області станом на 22:13 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Інформація від Суспільного. Фото: скриншот

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у дописі о 22:08.

На той час у регіоні була оголошена повітряна тривога, однак вже за декілька хвилин небезпека минула.

Деталей про приліт та руйнування наразі немає.

Станом на зараз карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 23 грудня росіяни випустили по Україні 72 дрони. Повітряні сили знищили 47 з них, ще 25 — локаційно втрачені.

Крім того, по обіді 23 грудня вибухи пролунали у Києві. Російські війська запускали дрони.