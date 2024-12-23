У Херсоні сьогодні, 23 грудня, пролунали вибухи - що відомо

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо
У Херсоні ввечері понеділка, 23 грудня, пролунали вибухи. В області станом на 22:13 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Вибухи у Херсоні 23 грудня
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у дописі о 22:08.
На той час у регіоні була оголошена повітряна тривога, однак вже за декілька хвилин небезпека минула.
Деталей про приліт та руйнування наразі немає.
Станом на зараз карта повітряних тривог в Україні виглядає так:
Нагадаємо, вночі 23 грудня росіяни випустили по Україні 72 дрони. Повітряні сили знищили 47 з них, ще 25 — локаційно втрачені.
Крім того, по обіді 23 грудня вибухи пролунали у Києві. Російські війська запускали дрони.
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