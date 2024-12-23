В Херсоне сегодня, 23 декабря, прогремели взрывы - что известно

В Херсоне раздались взрывы — что известно
В Херсоне вечером понедельника, 23 декабря, раздались взрывы. В области по состоянию на 22:13 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Взрывы в Херсоне 23 декабря
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении в 22:08.
В то время в регионе была объявлена воздушная тревога, однако уже через несколько минут опасность прошла.
Деталей о прилете и разрушениях пока нет.
На данный момент карта воздушных тревог в Украине выглядит так:
Напомним, ночью 23 декабря россияне выпустили по Украине 72 дрона. Воздушные силы уничтожили 47 из них, еще 25 локационно потеряны.
Кроме того, после обеда 23 декабря взрывы прогремели в Киеве. Российские войска запускали дроны.
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