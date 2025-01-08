Вибухи у Херсоні 8 січня — тривогу в місті не оголошували

У Херсоні пролунали вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали вдень 8 січня. Водночас повітряну тривогу в місті не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Херсоні 8 січня
Моніторингові канали та ЗМІ повідомили, що близько 15:07 у Херсоні було чутно вибухи.
Місцева влада не коментувала цього, водночас очільник ОВА Олександр Прокудін заявив про російський FPV-дрон у напрямку Антонівки.
Водночас повітряна тривога в місті та області не оголошена.
Нагадаємо, 8 січня окупанти завдали удару по Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.
А днем раніше РФ обстріляла авто правоохоронців на Херсонщині. Двоє людей загинуло, а 19 осіб зазнали поранень.
Читайте Новини.LIVE!