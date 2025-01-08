Вибухи у Херсоні 8 січня — тривогу в місті не оголошували

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: t.me/roman_mrochko

Вибухи у Херсоні пролунали вдень 8 січня. Водночас повітряну тривогу в місті не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Херсоні 8 січня

Моніторингові канали та ЗМІ повідомили, що близько 15:07 у Херсоні було чутно вибухи.

Місцева влада не коментувала цього, водночас очільник ОВА Олександр Прокудін заявив про російський FPV-дрон у напрямку Антонівки.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Водночас повітряна тривога в місті та області не оголошена.

Мапа повітряних тривог 8 січня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 8 січня окупанти завдали удару по Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, ще п'ятеро отримали поранення.

А днем раніше РФ обстріляла авто правоохоронців на Херсонщині. Двоє людей загинуло, а 19 осіб зазнали поранень.