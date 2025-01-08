Взрывы в Херсоне 8 января — тревогу в городе не объявляли

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: t.me/roman_mrochko

Взрывы в Херсоне прогремели днем 8 января. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне 8 января

Мониторинговые каналы и СМИ сообщили, что около 15:07 в Херсоне были слышны взрывы.

Местные власти не комментировали это, в то же время глава ОВА Александр Прокудин заявил о российском FPV-дроне в направлении Антоновки.

Скриншот поста Александра Прокудина

В то же время воздушная тревога в городе и области не объявлена.

Карта воздушных тревог 8 января. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 8 января оккупанты нанесли удар по Херсонской области. Вследствие вражеской атаки погибло два человека, еще пятеро — получили ранения.

А днем ранее РФ обстреляла авто правоохранителей на Херсонщине. Два человека погибли, а 19 человек получили ранения.