Вибухи у Херсоні 7 січня — в місті не оголошували тривогу

У Херсоні пролунали вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зранку 7 січня. Водночас повітряна тривога в місті неоголошена.
Про це повідомили моніторингові канали.
Вибухи у Херсоні 7 січня
Близько 09:41 моніторингові канали повідомили, що у Херсоні лунали вибухи.
Водночас повітряну тривогу в місті та області не оголошували.
Проте у Повітряних силах попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Наразі місцева влада ніяк не коментувала ситуація. Проте відомо, що трохи раніше ворожий FPV-дрон був у районі залізничного вокзалу Херсона.
За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у районі Миколаївського шосе внаслідок російської дронової атаки постраждала одна людина.
Нагадаємо, 6 січня в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Трагедія сталася в Корабельному районі. Внаслідок російської атаки постраждало семеро осіб.
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