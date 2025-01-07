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У Херсоні пролунали вибухи

7 січня 2025 09:43
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Херсоні 7 січня — в місті не оголошували тривогу
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Херсон.info
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Херсоні пролунали  зранку 7 січня. Водночас повітряна тривога в місті неоголошена.

Про це повідомили моніторингові канали.

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Вибухи у Херсоні 7 січня

Близько 09:41 моніторингові канали повідомили, що у Херсоні лунали вибухи.

вибухи у Херсоні 7 січня
Скриншот допису моніторингового каналу

Водночас повітряну тривогу в місті та області не оголошували.

повітряна тривога в Україні 7 січня
Карта повітряних тривог станом на 09:45. Фото: alerts.in.ua

Проте у Повітряних силах попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. 

загроза ракетного удару 7 січня
Скриншот допису Повітряних сил

Наразі місцева влада ніяк не коментувала ситуація. Проте відомо, що трохи раніше ворожий FPV-дрон був у районі залізничного вокзалу Херсона. 

удар дроном по Херсону 7 січня
Скриншот допису Олександра Прокудіна

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у районі Миколаївського шосе внаслідок російської дронової атаки постраждала одна людина.

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Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, 6 січня в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Трагедія сталася в Корабельному районі. Внаслідок російської атаки постраждало семеро осіб.

Херсон вибух обстріли війна в Україні фронт

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