Взрывы в Херсоне 7 января — в городе не объявляли тревогу

В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели утром 7 января. В то же время воздушная тревога в городе необъявленная.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Взрывы в Херсоне 7 января
Около 09:41 мониторинговые каналы сообщили, что в Херсоне раздавались взрывы.
В то же время воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Однако в Воздушных силах предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Пока местные власти никак не комментировали ситуацию. Однако известно, что чуть ранее вражеский FPV-дрон был в районе железнодорожного вокзала Херсона.
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в районе Николаевского шоссе в результате российской дроновой атаки пострадал один человек.
Напомним, 6 января в Херсоне российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус. Трагедия произошла в Корабельном районе. В результате российской атаки пострадало семь человек.
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