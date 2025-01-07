Взрывы в Херсоне 7 января — в городе не объявляли тревогу

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Херсон.info

Взрывы в Херсоне прогремели утром 7 января. В то же время воздушная тревога в городе необъявленная.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне 7 января

Около 09:41 мониторинговые каналы сообщили, что в Херсоне раздавались взрывы.

Скриншот сообщения мониторингового канала

В то же время воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:45. Фото: alerts.in.ua

Однако в Воздушных силах предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Пока местные власти никак не комментировали ситуацию. Однако известно, что чуть ранее вражеский FPV-дрон был в районе железнодорожного вокзала Херсона.

Скриншот поста Александра Прокудина

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в районе Николаевского шоссе в результате российской дроновой атаки пострадал один человек.

Скриншот поста Александра Прокудина

Напомним, 6 января в Херсоне российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус. Трагедия произошла в Корабельном районе. В результате российской атаки пострадало семь человек.