Вибухи у Херсоні 27 вересня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: Херсон.info

В Херсоні 27 вересня о 12:17 пролунали потужні вибухи. В місті не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

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Вибух у Херсоні 27 вересня

Близько о 12:17 в Херсоні пролунали вибухи, як повідомили кореспонденти "Суспільне". Наразі невідома причина вибуху.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Зазначимо, що у Херсонській області станом на 12:22 не оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог 27 вересня о 12:22. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники не припиняють атаки на Херсонську область — лише за минулу добу там відбулося декілька обстрілів по населених пунктах. Є серйозні руйнування цивільної інфраструктури та жертви.

Також у Херсонській області травмувався 71-річний чоловік, який ненароком наступив на міну.