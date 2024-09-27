Вибухи у Херсоні 27 вересня — що відомо

У Херсоні пролунали вибухи
27 вересня 2024 12:20
Вибух. Фото ілюстративне: Херсон.info
В Херсоні 27 вересня о 12:17 пролунали потужні вибухи. В місті не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне Херсон".
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Вибух у Херсоні 27 вересня
Близько о 12:17 в Херсоні пролунали вибухи, як повідомили кореспонденти "Суспільне". Наразі невідома причина вибуху.
Зазначимо, що у Херсонській області станом на 12:22 не оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, російські загарбники не припиняють атаки на Херсонську область — лише за минулу добу там відбулося декілька обстрілів по населених пунктах. Є серйозні руйнування цивільної інфраструктури та жертви.
Також у Херсонській області травмувався 71-річний чоловік, який ненароком наступив на міну.
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