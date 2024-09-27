Взрывы в Херсоне 27 сентября — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: Херсон.info

В Херсоне 27 сентября в 12:17 раздались мощные взрывы. В городе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает "Суспільне Херсон".

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Взрыв в Херсоне 27 сентября

Около 12:17 в Херсоне прогремели взрывы, как сообщили корреспонденты "Суспільне". Пока неизвестна причина взрыва.

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Отметим, что в Херсонской области по состоянию на 12.22 не объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог 27 сентября в 12.22. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики не прекращают атаки на Херсонскую область — только за минувшие сутки там произошло несколько обстрелов по населенным пунктам. Имеются серьезные разрушения гражданской инфраструктуры и жертвы.

Также в Херсонской области травмировался 71-летний мужчина, случайно наступивший на мину.