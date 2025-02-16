Вибухи в Херсоні вдень 16 лютого — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Херсоні пролунали вдень, 16 лютого. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Херсоні

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня Росія здійснила майже 1 220 авіаударів бомбами та понад 850 атак за допомогою ударних дронів, а також випустила понад 40 ракет.

А у ніч на 16 лютого окупанти атакували Миколаїв. Внаслідок обстрілу постраждала людина.