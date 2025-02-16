Взрывы в Херсоне днем 16 февраля — что известно

В Херсоне прогремели мощные взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели днем, 16 февраля. Однако воздушной тревоги там сейчас не объявлено.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Херсоне
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели Россия осуществила почти 1 220 авиаударов бомбами и более 850 атак с помощью ударных дронов, а также выпустила более 40 ракет.
А в ночь на 16 февраля оккупанты атаковали Николаев. В результате обстрела пострадал человек.
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