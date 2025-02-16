Взрывы в Херсоне днем 16 февраля — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Херсоне прогремели днем, 16 февраля. Однако воздушной тревоги там сейчас не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Херсоне

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели Россия осуществила почти 1 220 авиаударов бомбами и более 850 атак с помощью ударных дронов, а также выпустила более 40 ракет.

А в ночь на 16 февраля оккупанты атаковали Николаев. В результате обстрела пострадал человек.