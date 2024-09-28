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У Херсоні пролунали потужні вибухи

28 вересня 2024 10:21
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Херсоні зранку 28 вересня — яка загроза
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Херсоні пролунали зранку, 28 вересня. Наразі фіксується активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Однак повітряної тривоги наразі там не оголошено.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Наразі є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи у Сумах лунали зранку у суботу, 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Згодом стало відомо, що окупанти двічі обстріляли медичний заклад. Ворог вбив шість людей.

війна Херсон вибух обстріли окупанти повітряна тривога

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