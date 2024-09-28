Вибухи в Херсоні зранку 28 вересня — яка загроза

У Херсоні пролунали потужні вибухи
Вибухи в Херсоні пролунали зранку, 28 вересня. Наразі фіксується активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Херсоні
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Однак повітряної тривоги наразі там не оголошено.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Наразі є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи у Сумах лунали зранку у суботу, 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.
Згодом стало відомо, що окупанти двічі обстріляли медичний заклад. Ворог вбив шість людей.
Читайте Новини.LIVE!