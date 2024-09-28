Взрывы в Херсоне утром 28 сентября — какая угроза

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Херсоне раздались утром, 28 сентября. В настоящее время фиксируется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Однако воздушная тревога сейчас там не объявлена.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности российской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Сумах раздавались утром в субботу, 28 сентября. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Впоследствии стало известно, что оккупанты дважды обстреляли медицинское учреждение. Враг убил шесть человек.