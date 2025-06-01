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Головна Армія У Херсоні лунають вибухи

У Херсоні лунають вибухи

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Дата публікації: 1 червня 2025 10:41
Вибухи у Херсоні 1 червня - що відомо
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Херсоні вранці в неділю, 1 червня, чутно вибухи. Російська війська атакували місто, ймовірно, дронами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Херсон 1 червня

Голова ОВА Олександр Прокудін кілька разів за ранок попереджав про рух ворожих дронів у напрямку міста.

Зокрема, о 10:43 ворожий БпЛА був помічений у небі біля дитячої лікарні.

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Скриншот дописів Прокудіна

Зазначимо, що станом на 10:40 повітряна тривога не була оголошена у Херсоні. Водночас небезпека триває у більшості областей України.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, ворог атакував Харківщину, там постраждала жінка та зафіксовано руйнування будинків й навчального закладу

Також росіяни вдарили по Запоріжжю та району: одна людина отримала поранення, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

Херсон вибух окупанти війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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