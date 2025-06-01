Вибухи у Херсоні 1 червня - що відомо

У Херсоні лунають вибухи
У Херсоні вранці в неділю, 1 червня, чутно вибухи. Російська війська атакували місто, ймовірно, дронами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Херсон 1 червня
Голова ОВА Олександр Прокудін кілька разів за ранок попереджав про рух ворожих дронів у напрямку міста.
Зокрема, о 10:43 ворожий БпЛА був помічений у небі біля дитячої лікарні.
Зазначимо, що станом на 10:40 повітряна тривога не була оголошена у Херсоні. Водночас небезпека триває у більшості областей України.
Нагадаємо, ворог атакував Харківщину, там постраждала жінка та зафіксовано руйнування будинків й навчального закладу
Також росіяни вдарили по Запоріжжю та району: одна людина отримала поранення, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.
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