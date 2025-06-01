Взрывы в Херсоне 1 июня - что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

В Херсоне утром в воскресенье, 1 июня, слышны взрывы. Российские войска атаковали город, вероятно, дронами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Херсон 1 июня

Глава ОГА Александр Прокудин несколько раз за утро предупреждал о движении вражеских дронов в направлении города.

В частности, в 10:43 вражеский БпЛА был замечен в небе возле детской больницы.

Скриншот поста Прокудина

Отметим, что по состоянию на 10:40 воздушная тревога не была объявлена в Херсоне. В то же время опасность продолжается в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, враг атаковал Харьковскую область, там пострадала женщина и зафиксировано разрушение домов и учебного заведения

Также россияне ударили по Запорожью и району: один человек получил ранения, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.