Вибухи в Дніпрі 1 червня - що відомо

У Дніпрі чутно вибухи, — ЗМІ
У передмісті Дніпра у неділю, 1 червня, пролунали вибухи. Ворог атакував місто балістичними ракетами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Обстріли Дніпра 1 червня
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.
Згодом захисники повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Дніпра й закликали мешканців перебувати в укриттях.
Наразі в небі біля Дніпра фіксують ворожий дрон-розвідник, який може наводити ракети по місту.
Зазначимо, що станом на 10:20 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.
Нагадаємо, на Харківщині через ворожі атаки постраждала жінка, зафіксовано руйнування будинків та навчального закладу.
А у Запоріжжі через удар Росії одна людина отримала поранення, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.
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