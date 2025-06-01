Вибухи в Дніпрі 1 червня - що відомо

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: Дніпропетровська ОВА

У передмісті Дніпра у неділю, 1 червня, пролунали вибухи. Ворог атакував місто балістичними ракетами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Дніпра 1 червня

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом захисники повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Дніпра й закликали мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі в небі біля Дніпра фіксують ворожий дрон-розвідник, який може наводити ракети по місту.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 10:20 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, на Харківщині через ворожі атаки постраждала жінка, зафіксовано руйнування будинків та навчального закладу.

А у Запоріжжі через удар Росії одна людина отримала поранення, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.