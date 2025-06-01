Взрывы в Днепре 1 июня - что известно

В Днепре слышны взрывы, — СМИ
В пригороде Днепра в воскресенье, 1 июня, прогремели взрывы. Враг атаковал город баллистическими ракетами.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Обстрелы Днепра 1 июня
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.
Позже защитники сообщили о движении скоростной цели в направлении Днепра и призвали жителей находиться в укрытиях.
Сейчас в небе возле Днепра фиксируют вражеский дрон-разведчик, который может наводить ракеты по городу.
Отметим, что по состоянию на 10:20 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Напомним, на Харьковщине из-за вражеских атак пострадала женщина, зафиксированы разрушения домов и учебного заведения.
А в Запорожье из-за удара России один человек получил ранения, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.
Читайте Новини.LIVE!