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В Днепре слышны взрывы, — СМИ

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Дата публикации 1 июня 2025 10:15
Взрывы в Днепре 1 июня - что известно
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: Днепропетровская ОГА

В пригороде Днепра в воскресенье, 1 июня, прогремели взрывы. Враг атаковал город баллистическими ракетами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

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Скриншот поста Воздушных сил

Позже защитники сообщили о движении скоростной цели в направлении Днепра и призвали жителей находиться в укрытиях.

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Скриншот поста Воздушных сил

Сейчас в небе возле Днепра фиксируют вражеский дрон-разведчик, который может наводить ракеты по городу.

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Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 10:20 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Повітряні сили попередили про рух ракет на області
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, на Харьковщине из-за вражеских атак пострадала женщина, зафиксированы разрушения домов и учебного заведения.

А в Запорожье из-за удара России один человек получил ранения, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.

взрыв Днепр обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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