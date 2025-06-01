Взрывы в Днепре 1 июня - что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: Днепропетровская ОГА

В пригороде Днепра в воскресенье, 1 июня, прогремели взрывы. Враг атаковал город баллистическими ракетами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Днепра 1 июня

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

Реклама

Скриншот поста Воздушных сил

Позже защитники сообщили о движении скоростной цели в направлении Днепра и призвали жителей находиться в укрытиях.

Скриншот поста Воздушных сил

Сейчас в небе возле Днепра фиксируют вражеский дрон-разведчик, который может наводить ракеты по городу.

Реклама

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 10:20 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, на Харьковщине из-за вражеских атак пострадала женщина, зафиксированы разрушения домов и учебного заведения.

А в Запорожье из-за удара России один человек получил ранения, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.