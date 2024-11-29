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У ГУР уточнили специфіку нової ракети РФ "Кедр"

29 листопада 2024 05:59
Галина Остаповець - Журналіст
РФ запустила міжконтинентальну ракету - подробиці від ГУР - новини
Вадим Скібіцький, заступник очільника ГУР. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

В аналізі даних щодо нової ракети РФ "Кедр", яку називають міжконтинентальною, ГУР ґрунтується на дослідних зразках. А вони можуть бути виготовлені одночасно, а можуть бути виготовлені і послідовно.

Про це Новини.LIVE сказав заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. 

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"Наша інформація підтверджує те, що це дослідні зразки і це ті науково-дослідні роботи, які навмисне відкриті РФ для удосконалення свого ракетного потенціалу, включаючи міжконтинентальні. І створення на їх базі ракети середньої дальності. І це загроза для Європи", — сказав він.

Нагадаємо, за словами очільника ГУР Кирила Буданова, Росія могла зробити два дослідних зразки балістичної ракети "Кедр", однак, можливо, виготовили "трошки більше". Про серійне виробництво поки не йдеться.

А згідно звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), військово-політичне керівництво Росії на чолі з диктатором Володимиром Путіним активно вихваляють запуск балістичної ракети "Орєшнік" по Україні. Але ця інформаційна кампанія перебільшує можливості РФ.
 

ракета війна в Україні ГУР війна Росія

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