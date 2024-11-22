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Буданов відповів, скільки балістичних ракет "Кедр" має Росія

22 листопада 2024 15:09
Карина Приходько - Редактор
Ракетний комплекс Кедр — скільки ракет має Росія
Очільник ГУР Кирило Буданов на форумі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Карина Приходько - Редактор

Росія могла зробити два дослідних зразки балістичної ракети "Кедр", однак, можливо, виготовили "трошки більше". Про серійне виробництво поки не йдеться.

Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов, відповідаючи на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець. 

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Скільки балістичних ракет "Кедр" має Росія

Виступаючи на форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни та напередодні Дня памʼяті жертв Голодомору, на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець Буданов відповів, що росіяни мали зробити два дослідних зразки, однак, можливо, виготовили "трошки більше". Про серійне виробництво поки не йдеться.

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Виступ Буданова на форумі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За його словами, сама ж ракета "Орешник" — це наукова назва, а насправді ж система називається "Кедр", вона є носієм ядерної зброї.

"Те, що вони використали її в без'ядерному варіанті, — це, як то кажуть, від них попередження, що вони зовсім з глузду з‘їхали", — наголосив очільник ГУР. 

Що передувало

Нагадаємо, 21 листопада у Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни вперше запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Окупанти завдали удару по Дніпру.  

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Ми писали, що про неї відомо

Водночас в ГУР розповіли, що окупанти використали балістичну ракету, ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр". На ній було встановлено шість бойових частин.

зброя обстріли Кирило Буданов ракети Росія ракетний удар

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