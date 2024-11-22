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Буданов ответил, сколько баллистических ракет "Кедр" у России

22 ноября 2024 15:09
Карина Приходько - Редактор
Ракетный комплекс Кедр — сколько ракет имеет Россия
Глава ГУР Кирилл Буданов на форуме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Карина Приходько - Редактор

Россия могла сделать два опытных образца баллистической ракеты "Кедр", однако возможно изготовили "чуть больше". О серийном производстве пока речь не идет.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов, отвечая на вопрос корреспондентки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Выступая на форуме, посвященном годовщине российско-украинской войны и в канун Дня памяти жертв Голодомора, на вопросы журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, Буданов ответил, что россияне должны были сделать два опытных образца, однако возможно изготовили "чуть больше". О серийном производстве пока речь не идет.

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Выступление Буданова на форуме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По его словам, сама же ракета "Орешник" — это научное название, а на самом деле система называется "Кедр", она является носителем ядерного оружия.

"То, что они использовали ее в безъядерном варианте — это, как говорится, от них предупреждение, что они совсем сошли с ума", — подчеркнул глава ГУР.

Что предшествовало

Напомним, 21 ноября в Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне впервые запустили Украину межконтинентальную баллистическую ракету. Оккупанты нанесли удар по Днепру.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для удара по Днепру российские военные применили гиперзвуковую ракету "Орешник". Мы писали, что о ней известно.

В то же время в ГУР рассказали, что оккупанты использовали баллистическую ракету, вероятно, из склада ракетного комплекса "Кедр". На ней было установлено шесть боевых частей.

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