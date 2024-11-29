РФ запустила межконтинентальную ракету - подробности от ГУР - новости

Вадим Скибицкий, заместитель руководителя ГУР. Фото: Игорь Кузнецов, Новости.

В анализе данных по новой ракете РФ "Кедр", которую называют межконтинентальной, ГУР основывается на опытных образцах. Они могут быть изготовлены одновременно, а могут быть изготовлены и последовательно.

Об этом Новини.LIVE сказал заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий.

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"Наша информация подтверждает то, что это опытные образцы и это те научно-исследовательские работы, которые специально открыты РФ для усовершенствования своего ракетного потенциала, включая межконтинентального. И создание на их базе ракеты средней дальности. И это угроза для Европы", — сказал он.

Напомним, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия могла сделать два опытных образца баллистической ракеты "Кедр", однако, возможно, изготовили "чуть больше". О серийном производстве пока речь не идет.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), военно-политическое руководство России во главе с диктатором Владимиром Путиным активно восхваляют запуск баллистической ракеты "Орешник" по Украине. Но эта информационная кампания преувеличивает возможности РФ.