Відео

Головна Армія У ГУР розкрили, як зупинили наступ росіян на Запоріжжя

У ГУР розкрили, як зупинили наступ росіян на Запоріжжя

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 16:01
Наступ росіян на Запоріжжі вдалося зупинити — в ГУР розкрили деталі
Бійці ГУР в бою з ворогом на Запоріжжі. Фото: кадр з відео

Росіяни безуспішно намагалися посилити наступ на Запоріжжя. Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили ворога.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України в суботу, 7 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наступ росіян на Запоріжжя провалився

"Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що вже протягом трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура" проводять комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку. Головна ціль розвідників полягає у зірванні планів ворога щодо наступу. Українські воїни роблять усе, аби не допустити просування РФ до обласного центру.

"В ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон", — зазначають у ГУР.

Росіяни все частіше відмовляються йти в штурми на Запорізькому напрямку, адже там відчутний значний брак забезпечення. Це стало можливо завдяки точним ударам дронів та артилерії по логістиці окупантів.

Завдяки діям спецпризначенців вдалося стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах. Це дозволило убезпечити Запоріжжя.

Російські втрати на фронті

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ щомісяця втрачає понад 30 тисяч людей на війні в Україні. Глава держави наголосив, що росіяни, які підписують контракти, йдуть на вірну смерть.

​Сьогодні, 7 березня, українські сили оборони уразили важливий Донецький аеропорт. Саме звідти Росія запускала "шахеди" по Україні. Об'єкт атакували ракетами ATACMS та SCALP.

Крім того, українська армія продовжує бити по тилу ворога. Нещодавно на території РФ було уражено порт. Внаслідок цього пошкоджено корабель, який випускав "Калібри" на Україну.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
