Главная Армия В ГУР заявили, что наступление РФ на Запорожье удалось остановить

В ГУР заявили, что наступление РФ на Запорожье удалось остановить

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 16:01
ГУР остановили наступление россиян на Запорожье — подробности
Бойцы ГУР в бою с врагом на Запорожье. Фото: кадр из видео

Подразделения ГУР вместе с Силами обороны Украины остановили наступление россиян на Запорожье. Планы врага с треском провалились.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в субботу, 7 марта, передает Новини.LIVE.

Наступление россиян на Запорожье провалилось

"Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности", — говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что уже в течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" проводят комплексную оборонительную операцию на Запорожском направлении. Главная цель разведчиков заключается в срыве планов врага по наступлению. Украинские воины делают все, чтобы не допустить продвижения РФ к областному центру.

"В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен", — отмечают в ГУР.

Россияне все чаще отказываются идти в штурмы на Запорожском направлении, ведь там ощутима значительная нехватка обеспечения. Это стало возможно благодаря точным ударам дронов и артиллерии по логистике оккупантов.

Благодаря действиям спецназовцев удалось стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах. Это позволило обезопасить Запорожье.

Российские потери на фронте

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ежемесячно теряет более 30 тысяч человек на войне в Украине. Глава государства подчеркнул, что россияне, которые подписывают контракты, идут на верную смерть.

Сегодня, 7 марта, украинские силы обороны поразили важный Донецкий аэропорт. Именно оттуда Россия запускала "шахеды" по Украине. Объект атаковали ракетами ATACMS и SCALP.

Кроме того, украинская армия продолжает бить по тылу врага. Недавно на территории РФ был поражен порт. Вследствие этого поврежден корабль, который выпускал "Калибры" на Украину.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
