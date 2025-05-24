Страта українських військовополонених — у ГУР назвали кількість воєнних злочинів РФ

Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗМІ

Розвідники зафіксували понад 150 випадків страт полонених українських оборонців, які вчинили росіяни. Ці злочини є цілеспрямованою політикою з боку керівництва країни-агресора.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України (ГУР) в суботу, 24 травня.

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У ГУР зазначають, що страти українських полонених військовослужбовців є частиною системної політики російського військово-політичного керівництва.

"Усі зібрані спецпідрозділами ГУР МО України дані про воєнні злочини передаються для подальших розслідувань українським правоохоронцям", — йдеться у повідомленні.

Українські розвідники додають, що у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Цю тенденцію підтверджує й Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року вона вказує на зростання числа випадків, коли російські військові навмисно вбивали чи калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

"Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні — розстрілюйте на місці", — йдеться в документі.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт Морріс Тідбол-Бінц в інтерв’ю CNN заявив, що такі злочини не могли відбуватися без наказу або щонайменше мовчазної згоди з боку вищого командування, "а в Росії це означає — з боку президента".

"Кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, не залишиться безкарним — винні отримають справедливу відплату", — наголосили у ГУР.

Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військового Збройних сил України у Донецькій області.

Також ми повідомляли, що РФ розстріляла військовополонених на Курщині.