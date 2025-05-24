Казнь украинских военнопленных — в ГУР назвали количество военных преступлений РФ

Российский военный. Иллюстративное фото: росСМИ

Разведчики зафиксировали более 150 случаев казней пленных украинских защитников, которые совершили россияне. Эти преступления являются целенаправленной политикой со стороны руководства страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины (ГУР) в субботу, 24 мая.

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В ГУР отмечают, что казни украинских пленных военнослужащих являются частью системной политики российского военно-политического руководства.

"Все собранные спецподразделениями ГУР МО Украины данные о военных преступлениях передаются для дальнейших расследований украинским правоохранителям", — говорится в сообщении.

Украинские разведчики добавляют, что во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года она указывает на рост числа случаев, когда российские военные намеренно убивали или калечили украинских бойцов, которые сдались или пытались сдаться в плен.

"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны — расстреливайте на месте", — говорится в документе.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Моррис Тидбол-Бинц в интервью CNN заявил, что такие преступления не могли совершаться без приказа или по меньшей мере молчаливого согласия со стороны высшего командования, "а в России это означает — со стороны президента".

"Каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, не останется безнаказанным — виновные получат справедливое возмездие", — отметили в ГУР.

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