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Росіяни розстріляли військового ЗСУ — реакція прокуратури

16 квітня 2025 17:34
Карина Приходько - Редактор
Росіяни розстріляли українського військового — розпочато розслідування
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військового Збройних сил України у Донецькій області. Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють осіб, які причетні до скоєного.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у середу, 16 квітня. 

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Страта українського військового окупантами

У прокуратурі розповіли, що 11 квітня троє українських військових виконували бойові завдання поблизу селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх в полон, а одного з беззбройних бійців ЗСУ загарбники розстріляли з автоматичної зброї. 

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Наразі проводяться усі невідкладні дії, аби встановити причетних до розстрілу українського військового.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили в прокуратурі.

Розстріл українського військового окупантами
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, нещодавно AP опублікувало відео страти військовополонених ЗСУ

Крім того, раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що окупаційна армія РФ знову стратили п'ятьох українських бійців

Донецька область страта військові окупанти війна в Україні розстріл
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