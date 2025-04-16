Росіяни розстріляли українського військового — розпочато розслідування

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військового Збройних сил України у Донецькій області. Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють осіб, які причетні до скоєного.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у середу, 16 квітня.

Реклама

Читайте також:

Страта українського військового окупантами

У прокуратурі розповіли, що 11 квітня троє українських військових виконували бойові завдання поблизу селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх в полон, а одного з беззбройних бійців ЗСУ загарбники розстріляли з автоматичної зброї.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Наразі проводяться усі невідкладні дії, аби встановити причетних до розстрілу українського військового.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили в прокуратурі.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, нещодавно AP опублікувало відео страти військовополонених ЗСУ.

Крім того, раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що окупаційна армія РФ знову стратили п'ятьох українських бійців.