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Россияне расстреляли военного ВСУ — реакция прокуратуры

16 апреля 2025 17:34
Карина Приходько - Редактор
Россияне расстреляли украинского военного — начато расследование
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Российские оккупанты расстреляли безоружного пленного военного Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Правоохранители начали расследование и устанавливают лиц, причастных к содеянному.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре в среду, 16 апреля.

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В прокуратуре рассказали, что 11 апреля трое украинских военных выполняли боевые задачи вблизи поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен, а одного из безоружных бойцов ВСУ захватчики расстреляли из автоматического оружия.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. Сейчас проводятся все неотложные действия, чтобы установить причастных к расстрелу украинского военного.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отметили в прокуратуре.

Розстріл українського військового окупантами
Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, недавно AP опубликовало видео казни военнопленных ВСУ.

Кроме того, ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что оккупационная армия РФ снова казнила пятерых украинских бойцов.

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