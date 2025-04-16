Россияне расстреляли украинского военного — начато расследование

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты расстреляли безоружного пленного военного Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Правоохранители начали расследование и устанавливают лиц, причастных к содеянному.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре в среду, 16 апреля.

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В прокуратуре рассказали, что 11 апреля трое украинских военных выполняли боевые задачи вблизи поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен, а одного из безоружных бойцов ВСУ захватчики расстреляли из автоматического оружия.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. Сейчас проводятся все неотложные действия, чтобы установить причастных к расстрелу украинского военного.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отметили в прокуратуре.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, недавно AP опубликовало видео казни военнопленных ВСУ.

Кроме того, ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что оккупационная армия РФ снова казнила пятерых украинских бойцов.