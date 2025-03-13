Розстріл українських військовополонених на Курщині — реакція Лубінця

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Російські окупанти стратили п'ятьох українських військовополонених, скоївши черговий воєнний злочин. Відповідне відео шириться соціальними мережами.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у четвер, 13 березня.

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Лубінець розповів, що в соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. За його словами, на оприлюдненому відео видно щонайменше п'ятьох, ймовірно, вбитих військовополонених.

"Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ. Виконуючи місію Омбудсмана України, направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований", — йдеться у повідомленні.

Омбудсман наголосив, що ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність.

Також він закликав українців та усіх небайдужих, хто був свідками або має будь-яку інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20.

Скриншот допису Дмитра Лубінця

Нагадаємо, 23 лютого Лубінець розповів, що РФ розстріляла військовополонених на Курщині. Йдеться про бійців 82 бригади ЗСУ.

Крім того, 17 лютого стало відомо про ще одну страту українських захисників. Омбудсман підкреслив, що такі дії росіян порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.