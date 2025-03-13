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Россияне казнили пятерых украинских бойцов, — Лубинец

13 марта 2025 10:09
Карина Приходько - Редактор
Расстрел украинских военнопленных на Курщине — реакция Лубинца
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
Карина Приходько - Редактор

Российские оккупанты казнили пятерых украинских военнопленных, совершив очередное военное преступление. Соответствующее видео распространяется по социальным сетям.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в четверг, 13 марта.

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Лубинец рассказал, что в соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. По его словам, на обнародованном видео видно по меньшей мере пятерых, вероятно, убитых военнопленных.

"Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии РФ. Выполняя миссию Омбудсмена Украины, направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано", — говорится в сообщении.

Омбудсмен подчеркнул, что те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность.

Также он призвал украинцев и всех неравнодушных, кто был свидетелями или имеет любую информацию относительно указанного факта преступления против украинских военнослужащих, немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмена Украины по номеру 0800 50 17 20.

страта українських військовополонених
Скриншот сообщения Дмитрия Лубинца

Напомним, 23 февраля Лубинец рассказал, что РФ расстреляла военнопленных в Курской области. Речь идет о бойцах 82 бригады ВСУ.

Кроме того, 17 февраля стало известно о еще одной казни украинских защитников. Омбудсмен подчеркнул, что такие действия россиян нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

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