Росія знову розстріляла військовополонених на Курщині - деталі

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

У мережі поширилося відео, на якому російські військові розстрілюють українських військовополонених. Ситуація сталася на Курському напрямку.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у неділю, 23 лютого.

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Розстріл військовополонених

Лубінець зазначив, що за словами одного з українських бійців на відео воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як один з окупантів свідомо стріляє в голову українському військовополоненому.

"Розстріл українських військовополонених — черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених", — наголосив Омбудсмен.

Він зауважив, що це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права. Тому Лубінець вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього випадку.

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, у Координаційному штабі повідомили, що ДНК-експертиза останків майже 50 українських військовополонених збігається з тілами 62 осіб, яких передали росіяни, як жертв авіакатастрофи Іл-76 24 січня 2024 року.

Також там пояснили, чому Росія не хоче обмінювати бійців бригади "Азов" та морпіхів.