ДНК останків українських військових збігаються з тілами загиблих у катастрофі Іл-76

Авіатроща Іл-76. Фото: росЗМІ

Експертизи встановили, що ДНК останків майже 50 українських військовополонених збігається з тілами 62 осіб, переданими росіянами, які нібито належать до загиблих в авіакатастрофі літака Іл-76. Падіння сталося 24 січня 2024 року.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтервʼю "Укрінформу" у суботу, 22 лютого.

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"Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Координаційного штабу, ми знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, які передали росіяни, з ДНК родичів", — розповів Охріменко.

За його словами, Україна отримала від російської сторони "останки тіл, які начебто перебували в літаку". Охріменко зазначив, що доказів цій інформації наразі немає.

Нагадаємо, 9 грудня минулого року у Росії заявили, що передали тіла українських військових, які загинули в результаті авіакатастрофи літака Іл-76.

Раніше слідчий комітет Росії оприлюднив відео, на якому українські військовополонені сідають на борт літака Іл-76.