ДНК останков украинских военных совпадают с телами погибших в катастрофе Ил-76

Авиакатастрофа Ил-76. Фото: росСМИ

Экспертизы установили, что ДНК останков почти 50 украинских военнопленных совпадает с телами 62 человек, переданными россиянами, которые якобы принадлежат к погибшим в авиакатастрофе самолета Ил-76. Падение произошло 24 января 2024 года.

Об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью "Укринформу" в субботу, 22 февраля.

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"Действительно, в декабре нам вернули 62 тела. По этому делу СБУ проводит расследование. От семей, которые обращаются в Координационный штаб, мы знаем о почти 50 предыдущих совпадениях останков, которые передали россияне, с ДНК родственников", — рассказал Охрименко.

По его словам, Украина получила от российской стороны "останки тел, которые якобы находились в самолете". Охрименко отметил, что доказательств этой информации пока нет.

Напомним, 9 декабря прошлого года в России заявили, что передали тела украинских военных, погибших в результате авиакатастрофы самолета Ил-76.

Ранее следственный комитет России обнародовал видео, на котором украинские военнопленные садятся на борт самолета Ил-76.