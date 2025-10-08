ГУР оприлюднила дані про 178 культурних цінностей України, викрадених Росією

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані про 178 культурних цінностей України, викрадених російськими окупантами. Зокрема, з музею "Камʼяна Могила" у Запорізькій області.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у середу, 8 жовтня.

Окупанти крадуть культурні цінності України

ГУР на порталі War&Sanctions опублікувало культурні цінності, які викрала Росія на тимчасово окупованих територіях України.

Культурні цінності, які викрала РФ. Фото: ГУР

Культурні цінності, опубліковані на порталі War&Sanctions. Фото: ГУР

Зокрема, загарбники викрали понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму:

на обʼєктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського;

городище Кадиківське (римський табір);

на пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі".

Крім того, окупанти вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Камʼяна Могила" до "Херсонес Таврійський" під виглядом "тимчасової виставки".

Деякі з опублікованих даних надійшли від учасників міжнародного хакатону War&Sanctions.

"Привласнюючи українську культуру та історію, Росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію. Документування злочинів — перший крок на шляху до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх причетних", — йдеться у повідомленні.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, ГУР опублікувала перехоплену розмову окупантів, з якої стало відомо про розстріл трьох цивільних українців.

А нещодавно воїни ГУР ліквідували підполковника Росгвардії та ще двох загарбників.