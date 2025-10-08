ГУР оприлюднила дані про 178 культурних цінностей України, викрадених Росією

У ГУР повідомили, які культурні цінності України викрали росіяни
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані про 178 культурних цінностей України, викрадених російськими окупантами. Зокрема, з музею "Камʼяна Могила" у Запорізькій області.
Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у середу, 8 жовтня.
Окупанти крадуть культурні цінності України
ГУР на порталі War&Sanctions опублікувало культурні цінності, які викрала Росія на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, загарбники викрали понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму:
- на обʼєктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського;
- городище Кадиківське (римський табір);
- на пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі".
Крім того, окупанти вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Камʼяна Могила" до "Херсонес Таврійський" під виглядом "тимчасової виставки".
Деякі з опублікованих даних надійшли від учасників міжнародного хакатону War&Sanctions.
"Привласнюючи українську культуру та історію, Росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію. Документування злочинів — перший крок на шляху до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх причетних", — йдеться у повідомленні.
