Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Бійці ГУР ліквідували підполковника Росгвардії — відео

Бійці ГУР ліквідували підполковника Росгвардії — відео

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 13:38
ГУР ліквідувало очільника спецпідрозділу Авангард
Ліквідація підполковника Росгвардії. Фото: кадр з відео

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України 27 вересня ліквідували підполковника Росгвардії та ще двох окупантів. Це трапилось поблизу населеного пункту Тамбукан, що у Ставропольському краї.

Про це повідомила пресслужба ГУР 30 вересня. 

Реклама
Читайте також:

Ліквідація підполковника Росгвардії

Українські розвідники за підтримки руху визволення Кавказу 27 вересня провели успішну операцію, внаслідок якої були ліквідовані три "росгвардійці". Це трапилось на території ворога — поблизу населеного пункту Тамбукан у Ставропольському краю. 

В результаті знищено підполковника Росгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу "Авангард", а також помічника та водія ватажка окупантів. Відомо, що група росіян рухалась на полігон, однак не доїхала. 

Нагадаємо, 16 вересня ГУР ліквідувало окупантів у РФ, які причетні до воєнних злочинів в Україні. Вони брали участь у боях під Києвом, Вугледаром та в Маріуполі.

Крім того, в Криму згоріли гелікоптери й радар російських окупантів. До цього причетний підрозділ ГУР "Примари". 

ліквідація війна в Україні ГУР Росія Росгвардія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації