ГУР ліквідувало очільника спецпідрозділу Авангард

Бійці ГУР ліквідували підполковника Росгвардії — відео
Бійці Головного управління розвідки Міноборони України 27 вересня ліквідували підполковника Росгвардії та ще двох окупантів. Це трапилось поблизу населеного пункту Тамбукан, що у Ставропольському краї.
Про це повідомила пресслужба ГУР 30 вересня.
Ліквідація підполковника Росгвардії
Українські розвідники за підтримки руху визволення Кавказу 27 вересня провели успішну операцію, внаслідок якої були ліквідовані три "росгвардійці". Це трапилось на території ворога — поблизу населеного пункту Тамбукан у Ставропольському краю.
В результаті знищено підполковника Росгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу "Авангард", а також помічника та водія ватажка окупантів. Відомо, що група росіян рухалась на полігон, однак не доїхала.
Нагадаємо, 16 вересня ГУР ліквідувало окупантів у РФ, які причетні до воєнних злочинів в Україні. Вони брали участь у боях під Києвом, Вугледаром та в Маріуполі.
Крім того, в Криму згоріли гелікоптери й радар російських окупантів. До цього причетний підрозділ ГУР "Примари".
