Вибухи у Владивостоці 16 вересня — ГУР ліквідувало окупантів

Головне управління розвідки провело спецоперацію на території Росії. В результаті ліквідовані окупанти, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

Про це повідомили джерела ГУР у коментарі Новини.LIVE 16 вересня.

Спецоперація ГУР в Росії 16 вересня

ГУР провело спецоперацію в районі населеного пункту Щитова у Приморському краї Росії. Там дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Зазначається, що військові цього підрозділу брали участь у боях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, а також на Курському та Покровському напрямках. Вони особливо жорстоко ставилися до місцевого населення та часто страчували українських військових.

РосЗМІ писали, що близько 09:00 сильні вибухи пролунали на стоянці військової частини. На місце одразу прибуло багато техніки, а рух транспорту частково перекрили.

Причиною вибухів російські джерела називають нібито "інцидент з газовим обладнанням".

Відомо, що є загиблі та поранені окупанти. Очевидці кажуть, що на місці багато карет швидкої допомогти та медиків.

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня Сили оборони уразили Саратовський НПЗ. Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту тощо.

А 14 вересня ГУР атакувало військове хімічне виробництво росіян. Воно розташоване у Пермському краї.