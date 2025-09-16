Відео
Головна Армія Причетні до воєнних злочинів — ГУР ліквідувало окупантів в РФ

Причетні до воєнних злочинів — ГУР ліквідувало окупантів в РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:05
Вибухи у Владивостоці 16 вересня — ГУР ліквідувало окупантів
Поліція РФ на місці інциденту. Ілюстративне фото: росЗМІ

Головне управління розвідки провело спецоперацію на території Росії. В результаті ліквідовані окупанти, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

Про це повідомили джерела ГУР у коментарі Новини.LIVE 16 вересня.

Читайте також:

Спецоперація ГУР в Росії 16 вересня

ГУР провело спецоперацію в районі населеного пункту Щитова у Приморському краї Росії. Там дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. 

Зазначається, що військові цього підрозділу брали участь у боях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, а також на Курському та Покровському напрямках. Вони особливо жорстоко ставилися до місцевого населення та часто страчували українських військових. 

РосЗМІ писали, що близько 09:00 сильні вибухи пролунали на стоянці військової частини. На місце одразу прибуло багато техніки, а рух транспорту частково перекрили.

Причиною вибухів російські джерела називають нібито "інцидент з газовим обладнанням".

Відомо, що є загиблі та поранені окупанти. Очевидці кажуть, що на місці багато карет швидкої допомогти та медиків. 

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня Сили оборони уразили Саратовський НПЗ. Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту тощо. 

А 14 вересня ГУР атакувало військове хімічне виробництво росіян. Воно розташоване у Пермському краї.

вибух військові злочини війна в Україні ГУР Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
