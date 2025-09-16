Видео
Главная Армия Причастны к военным преступлениям — ГУР ликвидировало оккупантов

Причастны к военным преступлениям — ГУР ликвидировало оккупантов

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:05
Взрывы во Владивостоке 16 сентября — ГУР ликвидировало оккупантов
Полиция РФ на месте инцидента. Иллюстративное фото: росСМИ

Главное управление разведки провело спецоперацию на территории России. В результате ликвидированы оккупанты, которые совершали военные преступления в Украине.

Об этом сообщили источники ГУР в комментарии Новини.LIVE 16 сентября. 

Читайте также:

Спецоперация ГУР в России 16 сентября

ГУР провело спецоперацию в районе населенного пункта Щитовая в Приморском крае России. Там дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Отмечается, что военные этого подразделения участвовали в боях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, а также на Курском и Покровском направлениях. Они особенно жестоко относились к местному населению и часто казнили украинских военных.

РосСМИ писали, что около 09:00 сильные взрывы раздались на стоянке воинской части. На место сразу прибыло много техники, а движение транспорта частично перекрыли.

Причиной взрывов российские источники называют якобы "инцидент с газовым оборудованием".

Известно, что есть погибшие и раненые оккупанты. Очевидцы говорят, что на месте много карет скорой помощи и медиков. 

Напомним, в ночь на 16 сентября Силы обороны поразили Саратовский НПЗ. Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута и тому подобное.

А 14 сентября ГУР атаковало военное химическое производство россиян. Оно расположено в Пермском крае.

взрыв военные преступления война в Украине ГУР Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
