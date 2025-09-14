Дроны ГУР атаковали военное химическое производство России — детали

ГУР атаковало военное химическое производство РФ, — источники
Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали военное химическое производство россиян. Оно расположено в Пермском крае.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в ГУР в воскресенье, 14 сентября.
Атака на военное химическое производство России
Ударные дроны ГУР 13 сентября осуществили поражение важного для российского военно-промышленного комплекса (ВПК) предприятия химической промышленности России и второй по величине в стране-террористке производитель химической продукции органического синтеза — ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае.
По предварительным данным, удалось повредить оборудование для изготовления карбамида.
Ассортимент завода включает химические соединения, которые используют как основные составляющие при производстве взрывчатой продукции:
- уротропин;
- метанол;
- пентрит;
- карбамид.
Предприятие россиян расположено на расстоянии 1600 километров от Украины.
Напомним, в Саратовской области был подорван магистральный нефтепровод. Мощность пораженного объекта — 82 млн тонн в год.
Ранее в российском городе Пенса подорвали магистральные газопроводы. Они обеспечивали функционирование военных объектов России, которые используются в войне против Украины.
Читайте Новини.LIVE!