Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ГУР атаковало военное химическое производство РФ, — источники

ГУР атаковало военное химическое производство РФ, — источники

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 16:24
Дроны ГУР атаковали военное химическое производство России — детали
Дым в результате пожара. Фото: кадр из видео

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали военное химическое производство россиян. Оно расположено в Пермском крае.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в ГУР в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:

Атака на военное химическое производство России

Ударные дроны ГУР 13 сентября осуществили поражение важного для российского военно-промышленного комплекса (ВПК) предприятия химической промышленности России и второй по величине в стране-террористке производитель химической продукции органического синтеза — ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае.

По предварительным данным, удалось повредить оборудование для изготовления карбамида.

Ассортимент завода включает химические соединения, которые используют как основные составляющие при производстве взрывчатой продукции:

  • уротропин;
  • метанол;
  • пентрит;
  • карбамид.

Предприятие россиян расположено на расстоянии 1600 километров от Украины.

Напомним, в Саратовской области был подорван магистральный нефтепровод. Мощность пораженного объекта — 82 млн тонн в год.

Ранее в российском городе Пенса подорвали магистральные газопроводы. Они обеспечивали функционирование военных объектов России, которые используются в войне против Украины.

война россияне предприятия ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации