Дроны ГУР атаковали военное химическое производство России — детали

Дым в результате пожара.

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали военное химическое производство россиян. Оно расположено в Пермском крае.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в ГУР в воскресенье, 14 сентября.

Атака на военное химическое производство России

Ударные дроны ГУР 13 сентября осуществили поражение важного для российского военно-промышленного комплекса (ВПК) предприятия химической промышленности России и второй по величине в стране-террористке производитель химической продукции органического синтеза — ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае.

По предварительным данным, удалось повредить оборудование для изготовления карбамида.

Ассортимент завода включает химические соединения, которые используют как основные составляющие при производстве взрывчатой продукции:

уротропин;

метанол;

пентрит;

карбамид.

Предприятие россиян расположено на расстоянии 1600 километров от Украины.

Напомним, в Саратовской области был подорван магистральный нефтепровод. Мощность пораженного объекта — 82 млн тонн в год.

Ранее в российском городе Пенса подорвали магистральные газопроводы. Они обеспечивали функционирование военных объектов России, которые используются в войне против Украины.