Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво Росії — деталі

ГУР атакувало військове хімічне виробництво росіян, — джерела
Дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували військове хімічне виробництво росіян. Воно розташоване у Пермському краї.
Про це повідомили джерела Новини.LIVE у ГУР у неділю, 14 вересня.
Атака на військове хімічне виробництво Росії
Ударні дрони ГУР 13 вересня здійснили ураження важливого для російського військового-промислового комплексу (ВПК) підприємства хімічної промисловості Росії та другий за розміром в країні-терористці виробник хімічної продукції органічного синтезу — ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї.
За попередніми даними, вдалося пошкодити обладнання для виготовлення карбаміду.
Асортимент заводу включає хімічні сполуки, які використовують як основні складові при виробництві вибухової продукції:
- уротропін;
- метанол;
- пентрит;
- карбамід.
Підприємство росіян розташоване на відстані 1600 кілометрів від України.
Нагадаємо, у Саратовській області було підірвано магістральний нафтопровід. Потужність ураженого обʼєкта — 82 млн тонн на рік.
Раніше у російському місті Пенса підірвали магістральні газопроводи. Вони забезпечували функціонування військових об’єктів Росії, які використовуються у війні проти України.
