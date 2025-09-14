Відео
ГУР атакувало військове хімічне виробництво росіян, — джерела

ГУР атакувало військове хімічне виробництво росіян, — джерела

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 16:24
Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво Росії — деталі
Дим внаслідок пожежі. Фото: кадр з відео

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували військове хімічне виробництво росіян. Воно розташоване у Пермському краї.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у ГУР у неділю, 14 вересня.

Читайте також:

Атака на військове хімічне виробництво Росії

Ударні дрони ГУР 13 вересня здійснили ураження важливого для російського військового-промислового комплексу (ВПК) підприємства хімічної промисловості Росії та другий за розміром в країні-терористці виробник хімічної продукції органічного синтезу — ПАТ "Метафракс Кемикалс" в Пермському краї.

За попередніми даними, вдалося пошкодити обладнання для виготовлення карбаміду. 

Асортимент заводу включає хімічні сполуки, які використовують як основні складові при виробництві вибухової продукції:

  • уротропін;
  • метанол;
  • пентрит;
  • карбамід.

Підприємство росіян розташоване на відстані 1600 кілометрів від України.

Нагадаємо, у Саратовській області було підірвано магістральний нафтопровід. Потужність ураженого обʼєкта — 82 млн тонн на рік. 

Раніше у російському місті Пенса підірвали магістральні газопроводи. Вони забезпечували функціонування військових об’єктів Росії, які використовуються у війні проти України.

війна росіяни підприємства ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
