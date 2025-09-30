ГУР ликвидировало главу спецподразделения Авангард

Ликвидация подполковника Росгвардии. Фото: кадр из видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины 27 сентября ликвидировали подполковника Росгвардии и еще двух оккупантов. Это произошло вблизи населенного пункта Тамбукан в Ставропольском крае.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР 30 сентября.

Ликвидация подполковника Росгвардии

Украинские разведчики при поддержке движения освобождения Кавказа 27 сентября провели успешную операцию в результате которой были ликвидированы три "росгвардейца". Это произошло на территории врага — вблизи населенного пункта Тамбукан в Ставропольском крае.

В результате уничтожен подполковник Росгвардии, который возглавлял группу вражеского спецподразделения "Авангард", а также помощник и водитель главаря оккупантов. Известно, что группа россиян двигалась на полигон, однако не доехала.

Напомним, 16 сентября ГУР ликвидировало оккупантов в РФ, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Они участвовали в боях под Киевом, Угледаром и в Мариуполе.

Кроме того, в Крыму сгорели вертолеты и радар российских оккупантов. К этому причастно подразделение ГУР "Примари".