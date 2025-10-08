ГУР обнародовало данные о 178 культурных ценностях Украины, похищенных Россией

В ГУР сообщили, какие культурные ценности Украины похитила РФ
Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные о 178 культурных ценностях Украины, похищенных российскими оккупантами. В частности, из музея "Каменная Могила" в Запорожской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 8 октября.
Оккупанты воруют культурные ценности Украины
ГУР на портале War&Sanctions опубликовало культурные ценности, которые похитила Россия на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, захватчики похитили более 140 артефактов во время незаконных археологических раскопок в Крыму:
- на объектах Южный пригород Херсонеса Таврического;
- городище Кадыковское (римский лагерь);
- на памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи".
Кроме того, оккупанты вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки".
Некоторые из опубликованных данных поступили от участников международного хакатона War&Sanctions.
"Присваивая украинскую культуру и историю, Россия пытается стереть украинскую национальную идентичность, легализовать агрессию и оккупацию. Документирование преступлений — первый шаг на пути к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех причастных", — говорится в сообщении.
