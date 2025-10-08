Видео
Україна
В ГУР сообщили, какие культурные ценности Украины похитила РФ

В ГУР сообщили, какие культурные ценности Украины похитила РФ

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:10
ГУР обнародовало данные о 178 культурных ценностях Украины, похищенных Россией
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные о 178 культурных ценностях Украины, похищенных российскими оккупантами. В частности, из музея "Каменная Могила" в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в среду, 8 октября.

Оккупанты воруют культурные ценности Украины

ГУР на портале War&Sanctions опубликовало культурные ценности, которые похитила Россия на временно оккупированных территориях Украины.

null
Культурные ценности, которые похитила РФ. Фото: ГУР
null
Культурные ценности, опубликованные на портале War&Sanctions. Фото: ГУР

В частности, захватчики похитили более 140 артефактов во время незаконных археологических раскопок в Крыму:

  • на объектах Южный пригород Херсонеса Таврического;
  • городище Кадыковское (римский лагерь);
  • на памятнике византийской архитектуры "Церковь Иоанна Предтечи".

Кроме того, оккупанты вывезли 37 экспонатов из Национального историко-археологического музея "Каменная Могила" в "Херсонес Таврический" под видом "временной выставки".

Некоторые из опубликованных данных поступили от участников международного хакатона War&Sanctions.

"Присваивая украинскую культуру и историю, Россия пытается стереть украинскую национальную идентичность, легализовать агрессию и оккупацию. Документирование преступлений — первый шаг на пути к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех причастных", — говорится в сообщении.

null
Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, ГУР опубликовала перехваченный разговор оккупантов, из которого стало известно о расстреле трех гражданских украинцев.

А недавно воины ГУР ликвидировали подполковника Росгвардии и еще двух захватчиков.

война Украина культура оккупанты ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
