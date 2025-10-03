Оккупант расстрелял трех гражданских в многоэтажке в Харьковской области

Оккупант признался о расстреле гражданских — перехват ГУР
Российский оккупант признался в расстреле трех гражданских на временно оккупированной части Харьковской области. Известно, что он открыл стрельбу в многоэтажке.
Об этом говорится в перехвате ГУР в пятницу, 3 октября.
Перехват разговора
Российский захватчик открыл стрельбу в подъезде многоэтажки на временно оккупированной Харьковщине. В результате он смертельно ранил трех местных жителей.
"Он вчера открыл огонь по всему подъезду, по всему подъезду вчера открыл огонь. Троих зацепил за собой, трех мирных", — доложил непосредственный командир.
В ГУР отметили, что военный преступник не выжил. По информации приспешников, он погиб от собственных пуль.
