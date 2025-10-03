Оккупант расстрелял трех гражданских в многоэтажке в Харьковской области

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российский оккупант признался в расстреле трех гражданских на временно оккупированной части Харьковской области. Известно, что он открыл стрельбу в многоэтажке.

Об этом говорится в перехвате ГУР в пятницу, 3 октября.

Перехват разговора

Российский захватчик открыл стрельбу в подъезде многоэтажки на временно оккупированной Харьковщине. В результате он смертельно ранил трех местных жителей.

"Он вчера открыл огонь по всему подъезду, по всему подъезду вчера открыл огонь. Троих зацепил за собой, трех мирных", — доложил непосредственный командир.

В ГУР отметили, что военный преступник не выжил. По информации приспешников, он погиб от собственных пуль.

Напомним, военные ССО поразили два объекта противовоздушной обороны России в Воронежской области.

Кроме того, СБУ ударили по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе".