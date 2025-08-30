Видео
В Донецкой области оккупант расстрелял пожилого мужчину

В Донецкой области оккупант расстрелял пожилого мужчину

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 23:01
Оккупант расстрелял пожилого мужчину в Донецкой области — что известно
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российский оккупант 28 августа в одном из населенных пунктов Покровского района Донецкой области застрелил пожилого мужчину в гражданской одежде. Захватчики продолжают сознательно убивать мирных граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Первого корпуса НГУ "Азов" в Telegram в субботу, 30 августа.

Читайте также:

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО СОДЕРЖИТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ, 18+!

Убийство гражданского в Донецкой области

Украинские защитники во время аэроразведки зафиксировали, как российский оккупант расстрелял пожилого мужчину в его дворе. Он был в гражданской одежде и без оружия.

"Это прямое нарушение Женевской конвенции IV о защите гражданского населения. И очередное доказательство того, что для российской армии не существует ни законов, ни морали", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, убийство совершил оккупант из 96-го отдельного стрелкового полка пятой отдельной мотострелковой бригады 51-й армии России.

Напомним, в сети появилось видео, на котором видно момент расстрела оккупантами 70-летнего жителя Бучи.

А в мае в ГУР сообщили, что зафиксировано более 150 случаев казней украинских военнопленных.

украинцы убийство Донецкая область оккупанты Покровск расстрел
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
