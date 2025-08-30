Окупант розстріляв літнього чоловіка на Донеччині — що відомо

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російський окупант 28 серпня в одному з населених пунктів Покровського району Донецької області застрелив літнього чоловіка в цивільному одязі. Загарбники продовжують свідомо вбивати мирних громадян.

Про це повідомила пресслужба Першого корпусу НГУ "Азов" у Telegram у суботу, 30 серпня.

Реклама

Читайте також:

УВАГА! ВІДЕО МІСТИТЬ ЧУТЛИВІ КАДРИ, 18+!

Вбивство цивільного на Донеччині

Українські захисники під час аеророзвідки зафіксували, як російський окупант розстріляв літнього чоловіка на його подвірʼї. Він був у цивільному одязі та без зброї.

"Це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі", — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, вбивство вчинив окупант з 96-го окремого стрілецького полку пʼятої окремої мотострілецької бригади 51-ї армії Росії.

Нагадаємо, у мережі зʼявилося відео, на якому видно момент розстрілу окупантами 70-річного мешканця Бучі.

А у травні у ГУР повідомили, що зафіксовано понад 150 випадків страт українських військовополонених.