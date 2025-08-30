Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Донецькій області окупант розстріляв літнього чоловіка

У Донецькій області окупант розстріляв літнього чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 23:01
Окупант розстріляв літнього чоловіка на Донеччині — що відомо
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російський окупант 28 серпня в одному з населених пунктів Покровського району Донецької області застрелив літнього чоловіка в цивільному одязі. Загарбники продовжують свідомо вбивати мирних громадян.

Про це повідомила пресслужба Першого корпусу НГУ "Азов" у Telegram у суботу, 30 серпня.

Реклама
Читайте також:

УВАГА! ВІДЕО МІСТИТЬ ЧУТЛИВІ КАДРИ, 18+!

Вбивство цивільного на Донеччині

Українські захисники під час аеророзвідки зафіксували, як російський окупант розстріляв літнього чоловіка на його подвірʼї. Він був у цивільному одязі та без зброї.

"Це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі", — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, вбивство вчинив окупант з 96-го окремого стрілецького полку пʼятої окремої мотострілецької бригади 51-ї армії Росії.

Нагадаємо, у мережі зʼявилося відео, на якому видно момент розстрілу окупантами 70-річного мешканця Бучі.

А у травні у ГУР повідомили, що зафіксовано понад 150 випадків страт українських військовополонених.

українці вбивство Донецька область окупанти Покровськ розстріл
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації