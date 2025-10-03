Окупант розстріляв трьох цивільних у багатоповерхівці на Харківщині

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російський окупант зізнався у розстрілі трьох цивільних на тимчасово окупованій частині Харківської області. Відомо, що він відкрив стрілянину у багатоповерхівці.

Про це йдеться в перехопленні ГУР у пʼятницю, 3 жовтня.

Перехоплення розмови

Російський загарбник відкрив стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки на тимчасово окупованій Харківщині. Внаслідок цього він смертельно поранив трьох місцевих мешканців.

"Він вчора відкрив вогонь по всьому під'їзду, по всьому під'їзду вчора відкрив вогонь. Трьох зачепив за собою, трьох мирних", ― доповів безпосередній командир.

У ГУР зазначили, що воєнний злочинець не вижив. За інформацією поплічників, він загинув від власних куль.

