Головна Армія Окупант зізнався про розстріл цивільних — перехоплення ГУР

Окупант зізнався про розстріл цивільних — перехоплення ГУР

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 19:57
Окупант розстріляв трьох цивільних у багатоповерхівці на Харківщині
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російський окупант зізнався у розстрілі трьох цивільних на тимчасово окупованій частині Харківської області. Відомо, що він відкрив стрілянину у багатоповерхівці.

Про це йдеться в перехопленні ГУР у пʼятницю, 3 жовтня.

Читайте також:

Перехоплення розмови

Російський загарбник відкрив стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки на тимчасово окупованій Харківщині. Внаслідок цього він смертельно поранив трьох місцевих мешканців.

"Він вчора відкрив вогонь по всьому під'їзду, по всьому під'їзду вчора відкрив вогонь. Трьох зачепив за собою, трьох мирних", ― доповів безпосередній командир.

У ГУР зазначили, що воєнний злочинець не вижив. За інформацією поплічників, він загинув від власних куль.

Нагадаємо, військові ССО уразили два обʼєкти протиповітряної оборони Росії у Воронезькій області.

Крім того, СБУ вдарили по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез".

війна Україна Харківська область окупанти ГУР розстріл
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
