У ГУР показали український дрон "Баба Яга" - відео

Дрон "Баба Яга". Фото: кадр з відео

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України продемонстрували безпілотник "Баба Яга". Його вважають одним із найефективніших дронів у складі Сил оборони.

Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Український дрон "Баба Яга"

За словами Скібіцького, "Баба Яга" є одним із найпотужніших безпілотників, що перебувають на озброєнні українських захисників. Цей БпЛА вже тривалий час активно застосовується на фронті.

Дрон здатний здійснювати глибокі рейди в тил противника, виявляти ворожі позиції та коригувати дії українських підрозділів.

"Він потужний. Дозволяє підтримувати ефективні наступальні дії наших штурмових підрозділів", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив, що в Україні вже створено до п’яти серійних зразків дронів-перехоплювачів, ефективність яких постійно зростає.

А до цього Україна та Нідерланди погодили спільне виробництво дронів.