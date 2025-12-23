Відео
Головна Армія У ГУР показали один із найпотужніших дронів "Баба Яга" — відео

У ГУР показали один із найпотужніших дронів "Баба Яга" — відео

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 17:09
У ГУР показали український дрон "Баба Яга" - відео
Дрон "Баба Яга". Фото: кадр з відео

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України продемонстрували безпілотник "Баба Яга". Його вважають одним із найефективніших дронів у складі Сил оборони.

Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Український дрон "Баба Яга"

За словами Скібіцького, "Баба Яга" є одним із найпотужніших безпілотників, що перебувають на озброєнні українських захисників. Цей БпЛА вже тривалий час активно застосовується на фронті.

Дрон здатний здійснювати глибокі рейди в тил противника, виявляти ворожі позиції та коригувати дії українських підрозділів.

"Він потужний. Дозволяє підтримувати ефективні наступальні дії наших штурмових підрозділів", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив, що в Україні вже створено до п’яти серійних зразків дронів-перехоплювачів, ефективність яких постійно зростає.

А до цього Україна та Нідерланди погодили спільне виробництво дронів.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
