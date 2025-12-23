У ГУР показали український дрон "Баба Яга" - відео

У ГУР показали один із найпотужніших дронів "Баба Яга" — відео
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України продемонстрували безпілотник "Баба Яга". Його вважають одним із найефективніших дронів у складі Сил оборони.
Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.
Український дрон "Баба Яга"
За словами Скібіцького, "Баба Яга" є одним із найпотужніших безпілотників, що перебувають на озброєнні українських захисників. Цей БпЛА вже тривалий час активно застосовується на фронті.
Дрон здатний здійснювати глибокі рейди в тил противника, виявляти ворожі позиції та коригувати дії українських підрозділів.
"Він потужний. Дозволяє підтримувати ефективні наступальні дії наших штурмових підрозділів", — сказав представник ГУР.
Нагадаємо, що виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив, що в Україні вже створено до п’яти серійних зразків дронів-перехоплювачів, ефективність яких постійно зростає.
А до цього Україна та Нідерланди погодили спільне виробництво дронів.
