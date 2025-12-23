Видео
В ГУР показали один из самых мощных дронов "Баба Яга" — видео

В ГУР показали один из самых мощных дронов "Баба Яга" — видео

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 17:09
В ГУР показали украинский дрон "Баба Яга" - видео
Дрон "Баба Яга". Фото: кадр из видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины продемонстрировали беспилотник "Баба Яга". Его считают одним из самых эффективных дронов в составе Сил обороны.

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Украинский дрон "Баба Яга"

По словам Скибицкого, "Баба Яга" является одним из самых мощных беспилотников, находящихся на вооружении украинских защитников. Этот БпЛА уже длительное время активно применяется на фронте.

Дрон способен совершать глубокие рейды в тыл противника, выявлять вражеские позиции и корректировать действия украинских подразделений.

"Он мощный. Позволяет поддерживать эффективные наступательные действия наших штурмовых подразделений", — сказал представитель ГУР.

Напомним, что исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил, что в Украине уже создано до пяти серийных образцов дронов-перехватчиков, эффективность которых постоянно растет.

А до этого Украина и Нидерланды согласовали совместное производство дронов.

разведка оружие дроны ГУР беспилотник
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
