Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У ГУР показали, як знищили УАЗ з окупантами — відео

У ГУР показали, як знищили УАЗ з окупантами — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 16:24
ГУР провело операцію зі знищення окупантів у Мелітополі 27 вересня
Авто з окупантами. Фото: кадр із відео

Воїни Головного управління розвідки Міноборони знищили "буханку" з російськими операторами БпЛА. Операцію провели в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram у неділю, 28 вересня. 

Реклама
Читайте також:

Деталі операції

"27 вересня 2025 року на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, пролунав вибух", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ "буханка" та щонайменше чотирьох росіян ― операторів БпЛА, які перебували всередині машини. 

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня було атаковано один із нафтопереробних заводів РФ. Річний об’єм переробки становить близько  6,25 млн тонн.

Також ми писали про успішну операцію ЗСУ в Курській області.

ЗСУ авто окупанти Мелітополь війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації