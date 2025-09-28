ГУР провело операцію зі знищення окупантів у Мелітополі 27 вересня

Авто з окупантами. Фото: кадр із відео

Воїни Головного управління розвідки Міноборони знищили "буханку" з російськими операторами БпЛА. Операцію провели в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram у неділю, 28 вересня.

Деталі операції

"27 вересня 2025 року на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, пролунав вибух", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ "буханка" та щонайменше чотирьох росіян ― операторів БпЛА, які перебували всередині машини.

