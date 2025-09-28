Видео
Главная Армия В ГУР показали, как уничтожили УАЗ с оккупантами — видео

В ГУР показали, как уничтожили УАЗ с оккупантами — видео

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 16:24
ГУР провело операцию по уничтожению оккупантов в Мелитополе 27 сентября
Авто с оккупантами. Фото: кадр из видео

Воины Главного управления разведки Минобороны уничтожили "буханку" с российскими операторами БпЛА. Операцию провели во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 28 сентября.

Читайте также:

Детали операции

"27 сентября 2025 года на закрытой охраняемой военной базе российских захватчиков, расположенной на территории авиагородка временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области, прогремел взрыв", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сложнейшей результативной операции ГУР МО Украины уничтожен вражеский автомобиль УАЗ "буханка" и по меньшей мере четыре россиянина — операторы БпЛА, которые находились внутри машины.

Напомним, в ночь на 26 сентября был атакован один из нефтеперерабатывающих заводов РФ. Годовой объем переработки составляет около 6,25 млн тонн.

Также мы писали об успешной операции ВСУ в Курской области.

ВСУ авто оккупанты Мелитополь война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
