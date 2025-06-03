Розвідники показали кадри знищення піхоти та техніки РФ — відео

Українські захисники знищують російських окупантів. Фото: скриншот з відео ГУР МОУ

Українські розвідники показали кадри успішної роботи по російських окупантах. На відео видно, як українські захисники знищують російські укриття, техніку та піхоту. —

Відповідне відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.

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У ГУР показали ексклюзивні кадри знищення російської піхоти та техніки.

На одному із кадрів видно, як росіянин озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон українських розвідників прямо на підльоті до окопа. Однак російська "ручна антидронова система" не спрацювала — загарбник був знищений.

Крім того, на відео показано й інші кадри бойової роботи воїнів підрозділів активних дій ГУР МО України, зокрема:

знищення російської піхоти;

перетворення в попіл ворожих транспортних засобів, військової техніки й озброєнь;

ліквідація прямо в небі розвідувальних безпілотників агресора;

розгром позицій та укриттів загарбників.

Також нещодавно українська розвідка оприлюднила перехоплення, в якому чути, як росіяни говорять про роботу українських безпілотників.

Раніше ми інформували, що завдяки операції СБУ "Павутина" російські окупанти могли втратити унікальний літак дальньої розвідки А-50.