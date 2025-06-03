Розвідники показали кадри знищення піхоти та техніки РФ — відео

У ГУР показали ексклюзивні кадри знищення піхоти РФ — відео
Українські розвідники показали кадри успішної роботи по російських окупантах. На відео видно, як українські захисники знищують російські укриття, техніку та піхоту. —
Відповідне відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.
Українські воїни знищують піхоту та укриття окупантів — відео
У ГУР показали ексклюзивні кадри знищення російської піхоти та техніки.
На одному із кадрів видно, як росіянин озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон українських розвідників прямо на підльоті до окопа. Однак російська "ручна антидронова система" не спрацювала — загарбник був знищений.
Крім того, на відео показано й інші кадри бойової роботи воїнів підрозділів активних дій ГУР МО України, зокрема:
- знищення російської піхоти;
- перетворення в попіл ворожих транспортних засобів, військової техніки й озброєнь;
- ліквідація прямо в небі розвідувальних безпілотників агресора;
- розгром позицій та укриттів загарбників.
Також нещодавно українська розвідка оприлюднила перехоплення, в якому чути, як росіяни говорять про роботу українських безпілотників.
Раніше ми інформували, що завдяки операції СБУ "Павутина" російські окупанти могли втратити унікальний літак дальньої розвідки А-50.
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